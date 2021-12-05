 

Мобильные гаджеты можно будет зарядить от вышек 5G

05.12.2021, 19:14, Новости дня
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У станций для обеспечения покрытия мобильной связи в стандарте 5G появится новая функция. Возле них по системе беспроводной передачи энергии можно будет подзарядить мобильные телефоны, а также планшеты, ноутбуки и умные часы. Словом, все, что оснащено функцией беспроводной зарядки.

Соответствующую технологию разработали и представили в компании SoftBank.

Ранее сотрудники данного предприятия уже анонсировали начало разработки такой технологии. По имеющейся информации, сначала данной функцией оснастят 200 тысяч вышек, установленных на территории Японии. Затем технологию начнут распространять по всему миру, начиная с главных рынков. В будущем гаджеты станут получать заряд на расстоянии до ста метров от вышки.



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