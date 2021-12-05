Американские ученые показали фото гигантской глубоководной медузы

В глубинах мирового океана можно найти настоящие чудовища. Это реальные обитатели планеты земля, а не вымышленные существа из фантастических фильмов, отмечают ученые.

Американские ученые продемонстрировали, как выглядит одно из них. Это – глубоководная медуза, фото которой удалось получить во время одного из погружений. Размеры ее – гигантские. Медуза же обнаружена на глубине около одного километра.

Фото сделано с глубоководного аппарата ROV Doc Ricketts. Только диаметр колокола медуза составляет около метра. А длина щупалец данного морского существа – 10 метров! Интересно, что описание такой де медузы можно найти в научных источниках, датированных 1899 годом. До сих пор их воспринимали в большой долей скепсиса.