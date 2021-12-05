Мнение: Письмо: “Становилась творческой версией себя”

А вот фейковая история в письме.

Про ресурс работы и творчества тоже пишут фейковые письма, как и про ресурс любви.

Здесь автор вообразила, как она могла бы прокачать ресурс.

Но у нее даже с воображением проблемы, не говоря об остальном.

Разбирайте сами.

yennefer12

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Надеюсь, моя история окажется подходящей для разбора в Вашем блоге.

В моей жизни, как мне сейчас кажется, был период очень сильного вдохновения. Страстной, неистовой любви Короля и Королевы, которой у меня никогда раньше не было и которая кажется уже невозможной сейчас. Я хочу понять, было ли это настоящим и нужно ли снова это искать, или это была болезненная аддикция, вынужденное помешательство, а вовсе не что-то прекрасное.

Моя обычная жизнь такова. Почти весь сознательный возраст, начиная со средней школы и заканчивая последними работами, я ненавидела учиться и работать, жить по расписанию, быть частью коллектива, общаться с людьми. Тяжёлый подъём по будильнику, отсиживание за школьной партой (офисным столом, рабочим компьютером), потом прилив сил вечером, чтение книжек, компьютерные игры, друзья по интернету из других городов, мечты об идеальной жизни и идеальной версии себя. Всё это допоздна, лишь бы следующий день подольше не наступал. Потом убитый режим, ненависть к вынужденному пробуждению и так снова и снова.

Сначала я считала, что просто ещё не нашла “своё” призвание, что всё, чем я занимаюсь – это “не моё”. Я много писала писем на психологические форумы и ходила к психологам, отчасти мне это помогало, но потом проблема возвращалась. Обычно я приходила к выводу, что мне нужно просто потерпеть плохую работу, – ради ожиданий родителей или ради стабильности, – а потом я обязательно смогу заниматься тем, чем я действительно хочу.

Однажды мне предоставилась такая возможность. Меня уволили из-за моей лени, у меня было очень мало денег и мне как будто бы нечего было терять. И я решила рискнуть и пойти работать в совершенно новую для меня сферу. У меня почти ничего для этого не было, поэтому начала я с вранья – придумала фейковое резюме, попросила знакомого дать мне рекомендации в случае, если резюме будут проверять. Меня взяли на стажировку с плохими условиями и низкой зарплатой, но по какой-то странной причине, это сильно поменяло мою жизнь. Впервые в жизни я полюбила свою работу, но не только работу – мне стали нравится коллеги и почти со всеми я была в хороших отношениях, мне стало нравится жить по расписанию, ранний подъём по утрам не вызывал больше ненависти, я перестала засиживаться допоздна. Враньё в резюме я компенсировала двойным усердием и хорошими курсами дополнительного образования. Я не занималась ничем творческим, но вдохновение делать простые рутинные действия так окрыляло меня, что я становилась самой творческой версией себя, какая только возможна. Любые трудности я воспринимала как интересные вызовы, я не боялась решать рабочие задачи по-своему, рискуя совершать ошибки, не боялась просить помощи, не боялась критики в свой адрес, почти ни на что не обижалась. Возможно, мне казалось, что я обманула систему, сбежала из ловушки чужих ожиданий и собственной слабости, что я вот такая хитрая и ловкая, и это была такая моя корона. Но вместе с самообманом было и что-то настоящее – потому что я чувствовала отдачу в виде карьерного роста, новых возможностей, поддержки коллектива. Мне казалось это каким-то нереальным везением, большой удачей, которую надо удержать любой ценой. Я смогла решить значительную часть своих финансовых проблем и смогла получать зарплату, о которой раньше могла только мечтать, это для меня главный показатель сейчас, что всё это было не просто так, не только в моих фантазиях.

Тем не менее, в какой-то момент это закончилось. Это начало разваливаться постепенно, сначала прибавилось высокомерия, потом я стала замечать, что обижаюсь на критику, а потом я вдруг поняла, что снова всё это ненавижу. Не хочу уходить из-за денег и стабильности, но работа мне противна, расписание противно, вставать по будильнику противно. А ещё я испугалась. Страшно, что я так долго была очарована происходящим, забросила и без того еле живые хобби, стала сильно меньше общаться с мужем, почти потеряла себя. Как будто ничего в моей жизни не было кроме работы, и это длилось слишком долго. Конечно, жертвы вроде бы незначительные, всё обошлось без глобальных последствий, мне повезло. Но возвращаться туда, в это “вдохновение” я всё равно боюсь. И в то же время не понимаю – неужели, чтобы жить без ненависти к миру, нужно такое сильное погружение в свою работу, такая безумная самоотдача, что всё остальное меркнет на этом фоне? Я работала так много, что в какой-то момент у меня начали возникать панические атаки от истощения и недосыпа, но даже это я не считала проблемой, относилась к этому как к мелкому недочёту – включала спокойную музыку в наушниках, как только чувствовала приближение паники, и считала, что проблема решена, раз музыка помогает. Сейчас, вспоминая это, чувствую себя ненормальной. Но и жить от выходных к выходным, как сейчас, кажется ненормальным.