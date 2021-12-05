Мнение: Началось ли вымирание Китая, почему американцы не хотят детей и деградация из-за цивилизации

1. К китайской демографической статистике по-прежнему много вопросов. С одной стороны, официальная смертность от коронавируса в Китае почти нулевая — из-за предполагаемого успеха жёстких карантинных мер и поголовной вакцинации (пускай и китайскими вакцинами). С другой стороны, за последние два года в Китае проявился серьёзный провал в рождаемости. Блогер genby пишет:

https://genby.livejournal.com/954273.html

В этом году падение демографического баланса продолжилось. С мест докладывают, что если в 2020 падение рождаемости составило 18%, то в первой половине 2021 рождаемость упала ещё на 17%. Если распространить этот уровень падения на весь год, то в Китае родится ровно 10 млн китайцев, что составит 7,09 рождений на 1000 человек. Даже если смертность в Китае оставят как в прошлом году 7,1 на тысячу, то демографический баланс упадёт до отрицательного числа 0,01 на тысячу. В масштабах Китая, даже символические -0,01 на тысячу, это падение численности населения на 14 тысяч человек. А ведь ещё есть отрицательная миграция в –0,25 промилле. <…>

Впрочем куда деваться китайским статистикам? Им надо показывать, что эпидемия Китая не коснулась. А куда девать избыточную смертность, ее запихивают в падение рождаемости. Надеясь, что в следующих годах, эпидемия пойдет на спад, смертность снизится, и можно потом показать рост рождаемости. А пока баланс поддерживают переносом смертности в падение рождаемости.

Потому что такие падения рождаемости в 17-18% второй год подряд просто невозможны… <…> как в Китае падают на 17-18%, это возможно только переносом смертности от Ковида в снижение рождаемости.

Лично я полагаю, что надо первым делом смотреть не на инфекции, а на демографическую пирамиду. Китай не так давно проводил политику «одна семья — один ребёнок», также несколько раньше Китай сотрясали чудовищные катаклизмы — Вторая мировая, Великий китайский голод 1959-1961. С большой долей вероятности спад рождаемости объясняется наложением друг на друга этих волн. Также, возможно, некоторые китайцы откладывают рождение ребёнка на послекоронавирусный период, и мы увидим эти отложенных детей в следующем году или через год.

2. Виктор Мараховский приводит очередные печальные данные опросов в США:

https://t.me/vmarahovsky/2074

Минутка Путин виноват.

Любая российская активистка любого пола знает, что ответственность за демографический кризис несёт Путин, не обеспечивший ей и её детям достойную жизнь, как в нормальных странах.

Встречаем Блумберг: в нормальной стране США количество граждан, не желающих иметь детей, выросло с 37% в 2018 году до 44% в 2021 году.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-20/more-american-adults-say-they-don-t-expect-to-have-a-child-poll?srnd=premium

Не могу не отметить, что ВВП на душу населения, согласно официальной статистике, там всё растёт и растёт и растёт, да и сам-то он выше в разы, чем у нас.

Речь идёт о бездетных людях в возрасте от 18 до 49 лет. 44% из них считают, что вряд ли у них будут дети. При этом 56% просто не хотят иметь детей, 19% ссылаются на медицинские причины, 17% – на финансовые, 15% – на отсутствие партнёра, 10% – на возраст партнёра, 9% – на положение дел в мире.

Можно, конечно, частично объяснить это продолжающимся старением населения США: средний возраст опрашиваемых вырос, и так далее. Однако рост показателя отказа от детей столь значительный, что дело, видимо, кроется всё же в экономической и социальной ситуации в США.

3. Читатель shaus считает, что чем цивилизованнее становится человечество, тем больше оно деградирует:



https://olegmakarenko.ru/2284079.html?thread=831320879#t831320879

Во времена Салтыкова-Щедрина русский мужик умел всё, и в одиночку прокормить двух генералов на необитаемом острове ему было раз плюнуть.

Нынешний мужик, благодаря цивилизации, не умеет делать и половины того, что умел его дед.

Завтрашний мужик не сможет делать и половину того, что всё ещё умеет нынешний мужчина.

Деградация налицо, и причина того — цивилизация. Хотел-бы посмотреть на возражения, если таковые найдутся.

Ощущая это, всё больше современных мужиков стремятся в деревню, прочь от цивилизации. Не хотят стать бессловесными и бесправными винтиками этой бездушной цивилизации, предпочитают быть вожаками в беспросветной глуши, нежели шестёрками и шнырями в городской цивилизации.

И что мы такие — залог нашей выживаемости в будущих катаклизмах.

Замечу от себя, что мой дед умел, например, запрягать лошадь и косить траву ручной косой. Я с лошадью не справлюсь, зато у меня есть водительские права и я умею чинить компьютеры. Среди поколения 1920-х годов рождения эти навыки встречались реже.