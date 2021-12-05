 

Умер основатель “Кинотавра” Марк Рудинштейн

05.12.2021, 18:59, Новости дня
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“Марк умер час назад в больнице на Таганке”, – уточнил источник агентства.

25 ноября стало известно, что Рудинштейн впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ.

Контекст:

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. Учился в ГИТИС, но не окончил его. С 1972-го по 1976 год был студентом очно-заочного отделения Театрального училища имени Щукина.

Рудинштейн снялся в более чем 20 фильмах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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