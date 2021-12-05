В Николаевской области волонтеры и полиция искали пропавшего ребенка. Его тело нашли в реке

Правоохранители развернули поисковую операцию, в которой принимали участие полицейские, кинологи и волонтеры. Поиски ребенка продолжались всю ночь, были обследованы поселок, поля и водоемы вокруг населенного пункта.

“5 декабря утром тело мальчика было найдено на территории населенного пункта в реке Кодыма”, – отметили в сообщении.

Следователи открыли производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/3091255594440718

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