Мнение: О жизни на 10 квадратных метрах по шок-цене

Цены на #недвижимость в России с каждым месяцем становятся всё выше, а площади жилья – всё меньше. Помнится, лет пять назад в интернете широко разлетелась фраза тогдашнего первого вице-премьера Игоря Шувалова о квартирах площадью 20 м2: «может показаться смешным, но люди приобретают такое жильё». Понятно, что его любимым корги жилось в то время просторнее. Однако же теперь и 20-метровая студия – это уже хоромы. В продаже появились апартаменты по 10-11 квадратов, и они… разлетаются, как горячие пирожки.

Тут уже, конечно, не до смеха.

Как в таких клетушках можно жить?

Шведский торгово-производственный гигант Ikea взялся доказать, что даже в «собачьей конуре» жить можно с комфортом. На 10 метрах можно оборудовать спальню, кабинет, мини-кухню и санузел. Для одного человека – норм.

План таков

А вид – вот такой.

И спаленка на «втором уровне»

Да, несомненный бонус: можно говорить, мол, «у меня двухуровневая квартира в столице».

Больше фото можно посмотреть тут и тут.

Ну и теперь самое приятное – «шок-цена». В аренду такое жильё стоит… чуть более 60 рублей в месяц! 99 иен, потому что всё это удовольствие – в Токио. Несколько таких мини-студий японская Ikea оборудовала своей продукцией и запустила #маркетинг­овую акцию по сдаче их на год членам клуба по такой вот шоковой арендной плате. Надо полагать, счётчики всё же оплачиваются отдельно.

За несколько часов это предложение полностью разлетелось. Японцев такие малогабаритки не смутили. Правда, в отличие от России, потолки в этом доме прилично выше – 3,5 метра. Наши застройщики обычно сдают жильё с высотой потолка 3,0-3,1 м по черновому полу, а стяжка и подвесной потолок «утаскивают» 15-20 см. В результате после чистовой отделки выходит 2,90 максимум. И это делает «второй уровень» совсем не комфортным: тут никакая Ikea не поможет.

С другой стороны, не до жиру…

Стали бы жить в таких «клетушках» почти забесплатно?

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