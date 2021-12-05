 

Россиянке Софье Сапеге грозит 6 лет лишения свободы

05.12.2021, 18:44, Разное
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СК Беларуси предъявил ей окончательное обвинение.

Следственный комитет Беларуси завершил расследование дела россиянки Софьи Сапеги и предъявил ей окончательное обвинение. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердил отчим девушки.

Основное обвинение, выдвинутое против Сапеги — разжигание вражды (ч.3 ст.130 УК РБ ). Ей грозит шесть лет лишения свободы — это минимальный срок по вменяемой ей статье с учетом заключенного досудебного соглашения со следствием. Дело девушки вскоре передадут в суд.

Сапегу смогут экстрадировать в Россию только после суда в Беларуси. Девушка также может претендовать на помилование, уточнил «Би-би-си» адвокат Антон Гашинский, который будет заниматься делом россиянки.

«Она очень подавлена этим обвинением. Рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет. Но, видимо, что-то пошло не так», — пояснил отчим Сапеги.

Изначально девушка проходила подозреваемой по массовым «протестным» делам. Тогда ей грозило 15 лет лишения свободы.

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Софию Сапегу задержали 23 мая в Минске вместе с сооснователем NEXTA Романом Протасевичем. Самолет авиакомпании Ryanair, на котором летели молодые люди, сел в аэропорту Минска из-за сообщения о «минировании» по требованию белорусских диспетчеров. Его сопровождал истребитель МиГ-29. Изначально борт направлялся из Афин в Вильнюс. Из-за инцидента многие западные страны запретили европейским перевозчикам строить маршруты через Беларусь и ограничили полеты белорусских авиакомпаний.

После ареста Сапеги провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео «допроса» девушки, на котором она под запись «признается» в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси» с персональными данными силовиков (решением суда в Гомеле признан экстремистским на территории РБ).

Источник: Новая газета



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