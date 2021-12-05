Мнение: “Оборонительный альянс”

Именно поэтому войска "оборонительного альянса" после 1991 года последовательно нападали на Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию.

Разумеется, хуцпу про то, что "НАТО оборонительный альянс" следует игнорировать, потому что данное утверждние не соответствует действительности и фактам систематических агрессий против суверенных государств со стороны НАТО.

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