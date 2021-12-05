«Волонтеры Победы» почтили память героев битвы за Москву

В честь 80-летия битвы за Москву «Волонтеры Победы» провели памятные мероприятия, на которых участники смогли вспомнить, как проходило одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и почтить память героев.

«Очень символично, что 5 декабря мы отмечаем 2 события. Во-первых, это День добровольца, а во-вторых, это День воинской славы, начало контрнаступления под Москвой. Тогда, в сороковых, миллионы жителей нашей страны добровольно встали на защиту нашей Родины. Сегодня по всей стране и за рубежом проходят памятные мероприятия, посвященные Московской битве и ее Героям. Это очень правильно, что наше молодое поколение перенимаем эстафету памяти. Потому что это наш святой долг помнить тех людей, которые подарили нам мир», – поделилась Ольга Амельченкова, лидер Волонтеров Победы, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Москве Волонтеры Победы и Ольга Амельченкова по просьбе внучки Ивана Панфилова Алуа Бакытжановны Байкадамовой возложили цветы на Новодевичьем кладбище к могиле ее деда.

Возложение цветов и благоустройство памятных мест прошли в Томской и Саратовской областях, Алтайском крае и других регионах. К сохранению памяти о героях Битвы за Москву присоединилась и Республика Киргизия. В Бишкеке 5 декабря открылся обновленный памятник Герою Советского Союза Ивану Васильевичу Панфилову. В открытии участвовали местные Волонтеры Победы. Молодые люди провели минуту молчания и возложили цветы к подножью монумента.

Кроме того, 5 декабря Волонтеры Победы Москвы и Московской области посетили ветеранов и участников Битвы за Москву. Добровольцы подготовили для фронтовиков письма Победы, подарки и записали их видеовоспоминания для нового электронного архива.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в РФ занимаются волонтерской деятельностью около 2,7 млн человек, среди них более 300 тыс. – это студенты вузов.