Путин пообещал исполнить мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Мы вместе» сообщил, что в этом году вновь будет участвовать в благотворительной акции «Елка желаний».

В прямом эфире по видеосвязи с помощью юного ведущего Егора президент «снял» с установленной на сцене в «Манеже» елки три открытки с желаниями, которые ему предстоит исполнить, информирует ТАСС.

«Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие и в такой замечательной акции как «Елка желаний», вместе с вами», – сказал Путин.

Сообщается, что в этом году Путин «вытянул» желания 14-летнего юноши из Подмосковья, который мечтает о гитаре, пятилетнего ребенку из Бурятии, мечтающего побывать в роли пожарного, а также 13-летней девочки из Ставропольского края, которая мечтает посетить балет «Лебединое озеро».

Ранее Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей.