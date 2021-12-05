 

МИД: Украина пытается «залезть» под внешнее управление и разделить ответственность

05.12.2021, 18:32, Новости дня
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Украина пытается «залезть» под внешнее управление, чтобы «большие кураторы» разделили ее ответственность за неисполнение обязательств, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Украина всячески пытается еще больше «залезть» под внешнее управление, это надо по многим причинам. Но, прежде всего, чтобы большие кураторы разделили ответственность Украины за невыполнение фундаментальных обязательств», – цитируете его РИА «Новости».

Он также добавил, что решить украинский вопрос можно лишь путем реализации минского комплекса мер.

«Все понимают, что надежное политическое решение может быть найдено только за столом переговоров… Мы будем придерживаться именно этой спокойной, твердой позиции и исходить из того, что если наши партнеры реально заинтересованы, чтобы снять этот конфликт с повестки дня, а речь идет не только о самой Украине, но и в целом, об общеевропейской безопасности и безопасности в черноморском регионе, мы видим, что под предлогом напряженности, которая существует, страны НАТО пытаются туда проникнуть… путь только один: двигаться по пути реализации минского комплекса мер», – добавил Грушко.

В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину.



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