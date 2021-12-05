Qualcomm разрабатывает карманный компьютер в «формате кредитной карты»

Как стало известно из источников, близких к компании Qualcomm, последняя занята разработкой нового карманного компьютера. Его выход анонсируют под лозунгом, который укажет на «формат кредитной карты». Именно с ее размером и сравнивают новое вычислительное устройство.

Название карманного компьютера – Qompute Card. Судя по имеющейся информации, конструкция будет построена вокруг SoC Snapdragon.

По словам экспертов, такой проект сегодня можно считать весьма рискованным. Дело в том, что ранее ту же самую идею пытались воплотить в Intel, но попытка оказалась провальной. Проблеме еще в том, что пользователи на очень-то понимают, зачем нужен такой карманный компьютер. Отметим, что карманный ПК не является самодостаточным, а предназначен для использования совместно с другими компьютерами.