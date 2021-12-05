 

Qualcomm разрабатывает карманный компьютер в «формате кредитной карты»

05.12.2021, 18:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно из источников, близких к компании Qualcomm, последняя занята разработкой нового карманного компьютера. Его выход анонсируют под лозунгом, который укажет на «формат кредитной карты». Именно с ее размером и сравнивают новое вычислительное устройство.

Название карманного компьютера – Qompute Card. Судя по имеющейся информации, конструкция будет построена вокруг SoC Snapdragon.

По словам экспертов, такой проект сегодня можно считать весьма рискованным. Дело в том, что ранее ту же самую идею пытались воплотить в Intel, но попытка оказалась провальной. Проблеме еще в том, что пользователи на очень-то понимают, зачем нужен такой карманный компьютер. Отметим, что карманный ПК не является самодостаточным, а предназначен для использования совместно с другими компьютерами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Переболевший COVID-19 Остапчук в подробностях рассказал свою “историю коронации”

05.07 / В Сибири полыхает территория размером с Люксембург

13.04 / Программа туристического кешбэка вдвое повысила продажи туров в регионах

12.10 / У “Аскании-Новы” запретили использовать ядохимикаты, из-за которых погибли 2 тыс. птиц

18.03 / Путин поздравил россиян со сцены «Лужников» на концерте в честь годовщины возвращения Крыма

18.11 / Сломавшего ногу мэра Петрозаводска оштрафовали за нарушение ПДД

22.11 / Каждый четвертый житель РФ боится, что за ним следят

03.10 / Платформа Tizen больше не поддерживает популярные соцчети и мессенджеры

11.05 / Медведчук заявил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия

10.09 / Белый дом: президент никогда не преуменьшал опасности COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика