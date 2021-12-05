 

В РФ выпущен компактный смартфон «Аквариус»

05.12.2021, 18:32, Новости дня
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О своей новой разработке сообщают представители компании «Аквариус». По их словам, они создали отечественный компактный компьютер. Также в проекте принимали участие специалисты из «Лаборатории Касперского».

Устройство поучило название Aquarius CMP NS M11. До конца года разработчики обещают выпустить около трех тысяч гаджетов. Однако они же признают, что данный смартфон вряд ли станет пользоваться спросом на свободном рынке.

Дело в том, что гаджет относится к разряду защищенных устройств. Он предназначен для вооруженных сил и спецслужб. А среди обычных «гражданских» аналогов у него слишком низкие потребительские качества, говорят эксперты.



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