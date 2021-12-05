Состав Госдумы увеличат до тысячи депутатов

Совет Федерации единогласно одобрил поправки в статью 95 Конституции России. В новой редакции основного закона численность депутатов Государственной думы будет увеличена с 450 до 1000 человек.

«Мы выступили с этой инициативой исключительно по многочисленным просьбам граждан. Многие обращали внимание, что 450 депутатов на такую большую страну как Россия – это очень мало. Проанализировав мировой опыт, мы пришли к выводу, что оптимальная численность для нижней палаты парламента составляет 1000 человек. Это не какое-то новшество для нашей страны, достаточно вспомнить, что в съездах народных депутатов СССР принимало участие более 2000 представителей всех республик», – заявил автор инициативы, полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях.

Согласно принятым поправкам, довыборы в нынешний созыв Госдумы проводиться не будут, но в 2026 году в российский парламент будут избраны уже 1000 депутатов.

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