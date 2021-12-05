Анна Заворотнюк отправилась в отпуск в любимое место матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк отправилась в отпуск на Мальдивы. На этих островах всегда любила отдыхать ее мать.

Анна Заворотнюк часто бывала на Мальдивах со звездной матерью и братом Майклом. Она вспомнила, как ловила рыбу вместе с ними. На островах появляется очень много флешбэков. Анастасия Заворотнюк и ее дочь выловили очень вкусных и съедобных рыб, а брату удалость поймать только коралл.

Свою публикацию дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» сопроводила фото, сделанным за ужином. Фанаты отметили, что Анна Заворотнюк выглядит очень эффектно. Она запечатлена в голубом костюме с распущенными волосами. Образ модели был дополнен массивными серьгами-кольцами.

Анна Заворотнюк назвала Мальдивы райским местом на Земле. Ее публикация за короткое время набрала огромное количество лайков.