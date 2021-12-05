 

Анна Заворотнюк отправилась в отпуск в любимое место матери

05.12.2021, 18:18, Разное
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк отправилась в отпуск на Мальдивы. На этих островах всегда любила отдыхать ее мать.
Анна Заворотнюк часто бывала на Мальдивах со звездной матерью и братом Майклом. Она вспомнила, как ловила рыбу вместе с ними. На островах появляется очень много флешбэков. Анастасия Заворотнюк и ее дочь выловили очень вкусных и съедобных рыб, а брату удалость поймать только коралл.

Свою публикацию дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» сопроводила фото, сделанным за ужином. Фанаты отметили, что Анна Заворотнюк выглядит очень эффектно. Она запечатлена в голубом костюме с распущенными волосами. Образ модели был дополнен массивными серьгами-кольцами.

Анна Заворотнюк назвала Мальдивы райским местом на Земле. Ее публикация за короткое время набрала огромное количество лайков.



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