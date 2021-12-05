Врачи “Охматдета” провели 14 трансплантаций почек за девять месяцев

“16-летняя София из Черниговской области два последних года прожила в “Охматдете”. У девушки сложное генетическое заболевание, на фоне которого у нее отказали почки. С 14 лет она нуждалась в постоянном гемодиализе. Процедуру проводили три раза в неделю, длилась она по четыре часа. Все это время девушка находилась в стационаре отделения интенсивной и эферентной терапии хронических интоксикаций, ожидая спасательной пересадки почки”, – отметили в сообщении.

Хирург Олег Годик сказал, что почка заработала во время операции. Медики дают пациентке положительные прогнозы.

Почку девочке смогли пересадить после смерти 32-летнего жителя Волынской области, скончавшегося после инсульта. Его семья дала согласие на трансплантацию органов.

“Так смерть одного человека подарила жизнь четырем другим. Две почки и печень пересадили трем детям, а сердце умершего спасло жизнь 49-летнему многодетному отцу”, – рассказали медики.

В “Охматдет” уточнили, что в Украине работает два отделения для детей на гемодиализе, оба переполнены.

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Контекст:

В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система начала работать 1 января 2021 года.

Минздрав рассчитывает, что в текущем году в Украине проведут не менее 250 операций по трансплантации органов. В 2019 году в стране провели 78 подобных операций, а в 2020-м – 118.

Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

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