 

В Ужгороде сожгли два автомобиля журналиста. Полиция открыла уголовное производство

05.12.2021, 18:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По указанному адресу прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции. Во время осмотра места происшествия выяснилось, что огнем полностью поврежден автомобиль Subaru Forester и частично – припаркованный неподалеку автомобиль Volkswagen Beetle. Оба транспортных средства были в пользовании жителя Ужгородской области, занимающегося журналистской деятельностью”, – отметили в сообщении.

Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко написал в Facebook, что автомобили принадлежат закарпатскому журналисту Павлу Билецкому и его жене. Он являвется снователем и главным редактором информационного агентства “Зідо”

“В комментарии НСЖУ журналист сообщил, что этот поджог он связывает со своей профессиональной деятельностью: “Больше ни с чем не могу связать”, – отметил Билецкий.

НСЖУ осудило поджог авто и назвало его актом устрашения закарпатских журналистов.

“Союз выражает солидарность с коллегой и призывает полицию к оперативному и эффективному расследованию… У украинских журналистов есть основания для  тревоги, не расследованы случаи поджога авто журналиста Сергея Гузя из Каменского [Днепропетровской области], поджог редакции издания “Альтернатива” Романа Варшанидзе в Овидиополе [Одесской области], поджог редакции местной газеты в Самборе [Львовской области], поджог авто на Волыни издания “Инсайдер Медиа”, – заявил Томиленко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4585666331518195

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / В Украине новых больных COVID-19 почти вдвое меньше, чем выздоровевших – Минздрав

14.08 / Макрон согласился на предложенные Путиным онлайн-переговоры по Ирану

19.07 / В многоэтажке в Барнауле произошел взрыв газа

15.07 / Общество: Творческую молодежь отправили в антишколы

24.05 / Консул РФ встретился с родителями задержанной в Минске россиянки

01.08 / Посольство Украины в Лондоне отреагировало на карту Украины без Крыма на машинах британского перевозчика

15.08 / В Кабуле прогремели два мощных взрыва

13.08 / Стало известно о возможных встречах Зеленского с Маском и Куком

08.07 / США пообещали новые меры против Китая за «аннексию» Гонконга

21.08 / Денис Дудинский: мы думаем о создании альтернативного телеканала в Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика