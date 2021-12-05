Шмыгаль заявил, что пенсии в Украине повышали уже 10 раз за год

“С 1 декабря в Украине увеличилась минимальная заработная плата с 6000 до 6500 грн. В связи с этим также увеличились пенсии. Рост составит до 200 грн в зависимости от стажа. Кроме того, увеличиваются надбавки и повышения к пенсии, в частности, ветеранам войны и лицам, имеющим особые заслуги. Это уже 10-е повышение пенсий за год”, – написал он.

Премьер-министр подчеркнул, что “правительство продолжает работать, чтобы улучшить обеспечение украинских пенсионеров”.

“На 2022 год, кроме плановой индексации, предусматривается также повышение надбавок и доплат к пенсиям и установление минимальных пенсионных выплат в размере 3 тыс. грн для людей старше 70 лет”, – заявил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/471426474424561

Контекст:

По последним данным Пенсионного фонда, всего в Украине 10,9 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3916 грн.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения и государство не сможет платить им пенсии.

В марте министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. “Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству”, – сказала министр.

Согласно опросу, проведенному в октябре – ноябре Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group, 38% украинцев наиболее актуальной проблемой в стране считают низкий уровень зарплат и пенсий.

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