Cardi B стала креативным директором Playboy и показала пышную грудь в экстремальном декольте

Образ хип-хоп-певицы был дополнен массивной цепочкой с кулоном в виде кролика и клатчем с надписью Playboy. Фото были сделаны на мероприятии по случаю ее назначения креативным директором эротического журнала для мужчин.

“Ты кролик?” – подписала она публикацию, которая собрала больше 4 млн лайков и 22 тыс. комментариев.

“Бомба”, – прокомментировала thefashionfreakk.

“Плохой кролик”, – написал bobbylytes.

“Ох, она прекрасна, прекрасна”, – отметила vibes_unmatched.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cardi B (@iamcardib)

Контекст:

Cardi B (настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар) родилась 11 октября 1992 года в Бронксе. Она обрела популярность после публикаций юмористических скетчей в Vine и Instagram.

Ее дебютный сольный альбом Invasion of Privacy, вышедший в 2018 году, выиграл “Грэмми” в номинации “Лучший рэп-альбом”, делая Cardi B единственной женщиной, которой удалось выиграть в данной номинации с сольным альбомом.

2 декабря хип-хоп-певица была назначена креативным директором Playboy. Cardi B будет отвечать за контент онлайн-издания, а также рекламные коллаборации с брендами – выпуск коллекций одежды и товаров для сексуального здоровья.

С 20 сентября 2017 года Cardi B замужем за рэпером Offset, с которым встречалась несколько месяцев до их свадьбы. У пары двое детей – дочь Калче Киари Сэфас (2018) и сын (2021).

—