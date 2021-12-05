Cardi B стала креативным директором Playboy и показала пышную грудь в экстремальном декольте
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Образ хип-хоп-певицы был дополнен массивной цепочкой с кулоном в виде кролика и клатчем с надписью Playboy. Фото были сделаны на мероприятии по случаю ее назначения креативным директором эротического журнала для мужчин.
“Ты кролик?” – подписала она публикацию, которая собрала больше 4 млн лайков и 22 тыс. комментариев.
“Бомба”, – прокомментировала thefashionfreakk.
“Плохой кролик”, – написал bobbylytes.
“Ох, она прекрасна, прекрасна”, – отметила vibes_unmatched.
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Контекст:
Cardi B (настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар) родилась 11 октября 1992 года в Бронксе. Она обрела популярность после публикаций юмористических скетчей в Vine и Instagram.
Ее дебютный сольный альбом Invasion of Privacy, вышедший в 2018 году, выиграл “Грэмми” в номинации “Лучший рэп-альбом”, делая Cardi B единственной женщиной, которой удалось выиграть в данной номинации с сольным альбомом.
2 декабря хип-хоп-певица была назначена креативным директором Playboy. Cardi B будет отвечать за контент онлайн-издания, а также рекламные коллаборации с брендами – выпуск коллекций одежды и товаров для сексуального здоровья.
С 20 сентября 2017 года Cardi B замужем за рэпером Offset, с которым встречалась несколько месяцев до их свадьбы. У пары двое детей – дочь Калче Киари Сэфас (2018) и сын (2021).
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