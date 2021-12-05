На Украину прибыл второй корабль с американским углем

На Украину прибыло второе судно класса «Панамакс» с американским углем, в ближайшие дни эта партия угля пополнит запасы украинских тепловых электростанций.

«Общий объем второй поставки составляет 66 тысяч тонн. Сегодня судно принято на 20-й причал порта ТИС (порт Южный)», – сообщается на сайте компании ДТЭК Энерго.

Отмечается, что в ближайшие дни эта партия угля пополнит запасы украинских тепловых электростанций и позволит обеспечить стабильность энергосистемы в пиковые периоды.

«Ожидается, что в декабре на Украину прибудут еще три судовых партии с углем, зафрахтованных ДТЭК для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных на ноябрь–январь поставок составляет около 470 тыс. тонн», – говорится в сообщении.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков рассказал газете ВЗГЛЯД, что импортных объемов угля Украине хватит на несколько недель. Подобные поставки должны идти постоянно, иначе страну ждут большие проблемы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью информацию о возможности веерных отключений электроэнергии на Украине в текущем отопительном сезоне и заверил, что государство успешно преодолевает вызов с дефицитом угля.

Он добавил, что недостатка угля в стране не будет. «Государство успешно преодолевает вызов недостатка угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей «Панамакс», которые уже направляются на Украину и прибудут в порты в ближайшее время», – указал он. Зеленский также заверил, что уголь, который доставят морем, полностью покрывает потребность энергетической сферы Украины до конца года.

Накануне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества сообщил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.

Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.