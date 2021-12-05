Путин объявил победителя в номинации «Волонтер года»
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Президент РФ Владимир Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей.
Президент ранее наградил медалью Луки Крымского Павла Бережанского за большой вклад в развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения, передает ТАСС.
Путин поддержал идею учредить международную волонтерскую премию за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией, в июне прошлого года во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Президент считает огромной нагрузку, которую взяли на себя добровольцы во время пандемии коронавируса.
«Мы знаем, какую огромную нагрузку взяли на себя волонтеры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды, рисковали собой», – сказал Путин в приветствии к участникам и гостям церемонии вручения премии «Мы вместе».
Он поблагодарил всех, кто проявил солидарность, не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы, участвует в общегосударственной акции «Мы вместе». К ней подключились НКО, предприниматели, общественные организации, партии и ведущая политическая сила – «Единая Россия», напомнил он.
Путин поздравил всех причастных с днем волонтера. Он напомнил, что этот праздник отмечается в РФ уже в пятый раз, и он свидетельствует о том, что деятельность волонтеров на благо общества, конкретных людей, высоко ценится. «Нам очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим, включаются в решение значимых проблем», – подчеркнул глава государства.
«Ваш труд благороден по своей сути, всегда нужен, всегда востребован, а ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы других наших граждан», – заключил Путин.
Путин сообщил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев.
«Конечно, я поддержу все ваши начинания, в том числе в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения, в том числе это касается страхования добровольцев», – сказал Путин.
Кроме того, он подчеркнул, что примет участие в акции «Елка желаний», где исполняются детские мечты, передает РИА «Новости».
«Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие в такой замечательной акции как «Елка желаний» вместе с вами», – сказал глава государства.
Путин отметил, что в Новый год душевная поддержка особенно нужна детям из детских домов, а также тем, кто лежит в больницах и не может встретить праздник в кругу своих близких.
«Они нуждаются в домашнем тепле, в душевной поддержке. Именно в душевной поддержке. И, конечно, кроме таких, как вы, оказать такую помощь и поддержку не может никто», – отметил он.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в РФ занимаются волонтерской деятельностью около 2,7 млн человек, среди них более 300 тыс. – это студенты вузов.
В пятницу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие во Всероссийской предновогодней акции «Елка желаний». Он исполнит желание девочки Екатерины из Московской области, которая мечтает об электрогитаре.
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