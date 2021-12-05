Путин: Добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но тон задает молодежь

Волонтерством занимаются люди самых разных возрастов, но тон задает молодежь считает президент РФ Владимир Путин, об этом он заявил, выступая в Международный день добровольцев на церемонии вручения премии «Мы вместе» в рамках одноименного социального форума в Москве.

«Я знаю, что добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но, конечно, тон задают молодые люди, полные энергии и жизненных сил, устремленные в будущее», – цитирует его ТАСС.

Путин рассказал, что что часто говорит и слышит, «что у нас замечательные молодые люди. Когда сталкиваешься, встречаешься с такими людьми, как вы, начинаешь это понимать в полном смысле этого слова: замечательная молодежь! Душевная, щедрая, деятельная и эффективная».

По его словам, движение добровольцев действительно не знает границ, притом не только территориальных, но и душевных границ. «Хочу искренне поблагодарить вас за все, что вы делаете, от лица тех, кто не всегда даже в состоянии сказать вам «спасибо». А я от их имени хочу это сделать», – заключил Путин.

Президент также отметил, что международное партнерство в волонтерских проектах способствует достижению общих целей, помогает находить наиболее эффективные решения волнующих людей вопросов как локального, так и глобального характера.

«Форум приобрел действительно уже и международный формат, международное значение, собрал вместе волонтеров не только из всех регионов нашей огромной страны – из всех регионов Российской Федерации, но и представителей более чем 40 стран мира», – отметил Путин.

Путин напомнил, что с этого года международной стала и сама премия «Мы вместе», теперь она присуждается в том числе добровольцам из-за рубежа, их проектам.

Он отметил, что с каждым годом волонтерское движение становится все более мощной силой. «Считаю правильным, что и ваш форум, который традиционно приурочен ко Дню добровольца, и конкурс лучших волонтерских проектов, на который подано более 25 тыс. заявок в этом году, тоже теперь носит имя «Мы вместе», – сказал Путин.

Ранее Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей.