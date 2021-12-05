 

Компания Oppo выпустит еще один недорогой смартфон

05.12.2021, 17:47, Новости дня
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Под брендом Oppo вскоре появится еще один недорогой смартфон. В данный момент гаджет фигурирует под условным названием PESM10.

Известно, что у аппарата будет экран средних размеров – на 6,56 дюйма по диагонали. Информация о смартфоне засветилась на официальном ресурсе китайского центра сертификации.

Откровенно говоря, данные не очень высокие, что вполне нормально для бюджетного мобильного устройства. Так, качество изображения на дисплее соответствует HD+. Это 1610 на 720 пикселей. Основная камера состоит из двух датчиков – на 13 и 2 Мп. Фронтальная позволяет вести съемку с разрешением 8 Мп. Предлагается три варианта основных накопителей – 64, 128 и 256 Гб. Оперативная память составит 6 либо 8 Гб.



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