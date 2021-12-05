 

Оглашены характеристики карманного накопителя TeamGroup T-Force M200

05.12.2021, 17:47, Новости дня
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По сообщению инсайдеров, до конца декабря должны официально представить карманный накопитель TeamGroup T-Force M200. Он твердотельного типа и отличается высокой емкостью, отмечают эксперты.

Разработчик представит три основные версии, отличающиеся друг от друга только объемом для хранения данных. В самом скромном варианте речь идет о 2,4 Тб, а максимум – это 8 Тб. Скорость передачи данных во время записи и чтения составит 2000 Мбайт/с.

Толщина накопителя – 1,1 см. соотношение высоты и ширины – 10,5 на 5,55 см. а весит данное устройство всего 83 грамма, что позволяет всегда носить его в кармане. Производитель добавит в комплект кабели USB наиболее популярных типов. Это нужно для того, чтобы можно было подсоединять накопитель у разным устройствам.



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