 

Бывшая королева Нидерландов заразилась коронавирусом

05.12.2021, 17:30, Новости дня
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Принцесса сдала тест в связи с “легкими жалобами на насморк”.

“Принцесса находится дома в изоляции и соблюдает правила жизни людей с положительным результатом теста”, – говорится в заявлении.

Также установлены все, кто контактировал с ней.

Как отмечает ABC News, на прошлой неделе принцесса заявляла журналистам, что получила бустерную дозу вакцины от COVID-19.

Контекст:

Беатрикс была королевой Нидерландов в течение 33 лет – с 1980-го года. В 2013-м отреклась от престола в пользу своего сына Виллема Александра.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Нидерландах подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло 20 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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