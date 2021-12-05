 

“Максим, серьезно?”, “Волочкова №2”. Галкин сделал необычный педикюр и показал фото

05.12.2021, 17:30, Новости дня
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“Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Уолта Диснея! Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика. Да и у меня сегодня именины”, – подписал он снимки.

За первый час после публикации фото собрали около 70 тыс. лайков и больше 2 тыс. комментариев.

“Волочкова №2”, – оставила свой комментарий lubovalex17, имея в виду балерину Анастасию Волочкову, которая часто делится в соцсети откровенными снимками.

“Максим, серьезно”, – поинтересовался sharset_shariki_minsk.

“Поздравляю с именинами. Ноготочки – бомба”, – написал dinirixy.

“Это, конечно, мило, но не увлекайтесь”, – посоветовал пользователь allmaksim2001.

“Ох, думал, Макс уже перешел на рекламу педикюрш!” – прокомментировал evgeniy_hait.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ “Фонтаны любви к ближнему”. Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе “Дебюты, дебюты, дебюты”. Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на российской певице Алле Пугачевой. Свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Министерство культуры и информационной политики Украины в ноябре 2021 года по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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