“Максим, серьезно?”, “Волочкова №2”. Галкин сделал необычный педикюр и показал фото
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Уолта Диснея! Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика. Да и у меня сегодня именины”, – подписал он снимки.
За первый час после публикации фото собрали около 70 тыс. лайков и больше 2 тыс. комментариев.
“Волочкова №2”, – оставила свой комментарий lubovalex17, имея в виду балерину Анастасию Волочкову, которая часто делится в соцсети откровенными снимками.
“Максим, серьезно”, – поинтересовался sharset_shariki_minsk.
“Поздравляю с именинами. Ноготочки – бомба”, – написал dinirixy.
“Это, конечно, мило, но не увлекайтесь”, – посоветовал пользователь allmaksim2001.
“Ох, думал, Макс уже перешел на рекламу педикюрш!” – прокомментировал evgeniy_hait.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ “Фонтаны любви к ближнему”. Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе “Дебюты, дебюты, дебюты”. Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.
В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.
Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на российской певице Алле Пугачевой. Свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.
Министерство культуры и информационной политики Украины в ноябре 2021 года по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет