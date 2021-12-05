 

Названы самые популярные эмодзи 2021 года

05.12.2021, 17:30, Новости дня
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92% пользователей интернета используют смайлики. Наиболее часто используемый – смеющийся смайл, на втором месте – сердечко. В числе самых популярных оказались катающийся по полу от смеха эмодзи, палец вверх, рыдающий человечек, сложенные руки, воздушный поцелуй, лицо с сердечками, лицо с глазами-сердечками и смайл с покрасневшими щеками.

“Эта коллекция в основном позитивных эмоций может показаться знакомой, она не сильно отличается от последней публикации данных в 2019 году”, – отметили в сообщении.

По данным Unicode, всего в мире используется 3663 смайла.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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