 

В Беларуси девушке Протасевича предъявили окончательные обвинения – СМИ

05.12.2021, 17:30, Новости дня
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Основная статья, по которой обвиняют Сапегу, часть 3 статьи 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание вражды). Ей грозит шесть лет тюрьмы – это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.

По данным источников, россиянка находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена и растеряна, не спит по ночам.

Только после приговора суда Сапегу смогут экстрадировать в Россию. Ее также сможет помиловать президент Беларуси, сказал журналистам адвокат Антон Гашинский, который будет заниматься этими процедурами по делу Сапеги.

Отчим Софьи Сапеги Сергей Дудич в комментарии “Эхо Москва” сказал, что девушка психологически раздавлена таким обвинением и оно стало для нее ударом.

Контекст:

Сапега – студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Она гражданка России, но с детства жила в Беларуси, где имеет вид на жительство.

Сапегу и Протасевича задержали 23 мая. В этот день истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса Протасевича и Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает).

По данным МИД РФ, россиянку подозревают в совершении неких преступлений “в период с августа по сентябрь 2020 года”, когда в Беларуси была наиболее активная фаза протестов.

Глава следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора сообщал 14 июня, что Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 (участие в массовых беспорядках). “Но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по ч. 3 ст. 130 – это разжигание социальной вражды и розни”, – отмечал он. Гора заявил, что Сапега “являлась администратором Telegram-каналов, в которых выкладывались данные силовиков, данные не только силовиков, но и госслужащих, простых людей, членов семей и так далее”. Он утверждает, что Сапега “сразу же дала показания, что являлась администратором этих Telegram-каналов”.

25 мая белорусский суд арестовал Сапегу на два месяца. Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной, как и Протасевича. Кремль допустил, что Россия “де-юре может поднять вопрос” о ее передаче в РФ, сообщил “Интерфакс”.

Родители Сапеги заявляли, что она не занималась политикой. Мать арестованной Анна Дудич рассказала “Русской службе BBC”, что ее дочь не участвовала в протестах: в день президентских выборов 9 августа 2020 года она находилась с семьей на даче, а 11-го или 12 августа уехала из Беларуси в Литву.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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