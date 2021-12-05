Ледокол “Ноосфера” перед экспедицией в Антарктиду отправили на техобслуживание

“Как и любое транспортное средство, перед большой дорогой, а в Антарктиду из Украины не менее пяти–шесть недель хода, тем более перед походом в ледяные моря, наше судно должно пройти серьезное техническое обслуживание. Следует проверить работу всех механизмов – от двигателей до кранов и лебедок – на исправность, заменить отработанные масла. Отдельной задачей является очистка корпуса от наростов морской растительности и техобслуживание “подрулек”, специальных винтов, обеспечивающих маневренность судна в сложной ледовой обстановке”, – рассказали в НАНЦ.

Большинство из этих работ невозможно выполнить на причале одесского морского вокзала.

“Техническими работами будет руководить опытный старший механик Андрис Кубулинс, более шести лет работавший на судне James Clark Ross, и когда оно стало “Ноосферой”, согласился перейти с Британской антарктической службы на работу в украинский экипаж ледокола”, – отметили в посте.

В Антарктиду “Ноосфера” отправится в середине января 2022 года.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1796206747255861

Контекст:

James Clark Ross – бывший флагман Британской антарктической службы. Он был спущен на воду в 1990 году, указано на сайте Британской антарктической службы. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в НАНЦ.

Украинские полярники в феврале попросили Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство “сделает все” для этого.

7 июля правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что судно обойдется Украине в $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Позже процедуру покупки согласовал комитет Верховной Рады.

19 августа НАНЦ и британское учреждение “Исследования и инновации” подписали акт о покупке ледокола. 30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.

29 октября стало известно, что ледокол получил новое имя – “Ноосфера”. Название было выбрано, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции “Академик Вернадский”, названной именем украинского ученого, одного из основных авторов философской теории ноосферы.

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