Для использования графических редакторов россиян обяжут сдать экзамен

Постановлением министерства цифрового развития от 2 декабря 2021 года в России вводится новый порядок использования графических редакторов. Начиная с 1 января 2022 года, все пользователи, запускающие этот вид программ, должны пройти трёхмесячный курс обращения с графическими редакторами и после сдачи тестового экзамена получить сертификат.

В министерстве пояснили, что инициатива вызвана резко снизившимся качеством обработки изображений, публикуемых в Сети. Обеспокоенность вызывают как неудачные фотомонтажи пользователей, так и чрезмерное применений фильтров при обработке фотографий. Чтобы минимизировать или предотвратить появление таких изображений в будущем, на все лицензированные в России графические редакторы будут установлены базы с номерами дипломов, цифры с которых необходимо ввести перед запуском программы для её корректной работы.

Курсы повышения откроются на базе центров занятости и профессиональных училищ. Обучение будет проходить на платной основе в соответствии с рыночными ценами на данный вид услуг в регионе. Квалифицированные специалисты смогут сдать экзамен экстерном без посещения занятий.

В Минцифры добавили, что будут отслеживать работы выпускников, и в случае утери квалификации аннулировать выданные ранее сертификаты.

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