Провалившийся под лед ребенок погиб в Серпухове

Прокуратура Московской области начала проверку после гибели девятилетнего ребенка в Серпухове, который провалился лед, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подростки, находясь на пруду около СНТ «Окские сады» вблизи дер. Лукьяново в городском округе Серпухов, без сопровождения взрослых вышли на неокрепший лед и проварились под воду. В результате один ребенок погиб, второй был госпитализирован», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что сейчас проводится проверка полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению прав и законных интересов детей. «Также в ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей, не обеспечивших должный контроль за детьми», – добавили в ведомстве.

Кроме того, ГСУ СК РФ по Московской области сообщает, что вышедших на обледеневший пруд детей было трое, под лед провалились двое из них. Оставшийся на поверхности мальчик смог вытянуть одного из школьников, второй ребенок ушел под лед. Один из детей сообщил о случившемся матери, которая позвонила в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области организовали доследственную проверку после гибели двух братьев четырех и семи лет, которые провалились под лед деревенского пруда.