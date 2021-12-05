В мире: Литва превратилась в подопытного кролика Китая

Литовские политики всерьез встревожены масштабами мести, которую организовал против этой страны Китай. Они, с одной стороны, ищут заступничества у Евросоюза, а с другой – делают вид, что ситуация не так уж плоха. Однако есть признаки того, что перед нами только начало процесса, которое будет иметь глобальное значение для всего мира.

Когда стало известно, что таможня Китая вычеркнула Литву из своих цифровых реестров, литовские политики отреагировали на эту новость по-разному.

Одни – напускной бравадой. Так, министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что особых потерь литовская экономика не понесет. «Наш экспорт в Китай составляет лишь около 1% всего литовского экспорта. На самом деле это не особенно большой наш партнер, поэтому особого воздействия на экономику и бизнес Литвы мы не ожидаем», – бодро сказала министр. Так она ответила на вопрос о том, будут ли заложены в госбюджет следующего года средства на компенсацию литовскому бизнесу от вероятных потерь в Китае. В то же время Скайсте посоветовала литовскому бизнесу «взвесить риски», которые, по ее словам, могут возникнуть «при сотрудничестве и с Китаем, и с Беларусью, и с другими государствами».

По данным департамента статистики при литовском же Минфине, раньше республика ежегодно продавала в КНР зерна на 69,3 млн евро, мебели – на 38,7 млн, оптики, измерительных инструментов, медоборудования – на 33,8 млн. Что касается импорта, то больше всего в Литву ввозилось из Китая электронного оборудования и его составных частей – на 226 млн евро, продукции металлообработки – на 143,1 млн, текстиля – на 104,7 млн.

Но не стоит забывать, что еще несколько лет назад в Вильнюсе строили на Китай большие планы, рассчитывая получать от сотрудничества с ним в разы больше, нежели сейчас.

Литовский экономист Александр Изгородин недавно называл Китай седьмым по значимости торговым партнером своей страны. «Литве КНР интересна как в контексте импорта, так и экспорта. Общий товарооборот оценивается в 1,5 млрд евро. Китай продал товаров на 1,2 млрд, Литва экспортировала на сумму 0,3 млрд. Можно отказаться от такого партнера, но приобретая эти же товары у третьих стран, например Германии или Польши, придется переплачивать», – отмечал Изгородин.

А экономист Марюс Дубниковас констатирует, что без сотрудничества с Китаем Литве станет намного дороже обходиться внедрение 5G и других технологических новинок, а также замена компонентов к уже имеющимся в республике высокотехнологичным системам китайского производства. «Эти трудности создадут дополнительные проблемы местному бизнесу. Конкурентоспособность сократится», – предупреждает Дубниковас.

Однако экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис настроен более оптимистично и призывает литовцев сильно не переживать. «После того как уйдет Китай – даже если прибавить влияние американских санкций на транзит белорусских удобрений! – это будет потеря всего 0,5% роста ВВП», – уверяет Мачюлис. Он призывает «не драматизировать» ситуацию с разрушением экономических связей Литвы с Китаем и Белоруссией.

Зато, по мнению Мачюлиса, Литва сможет извлечь много пользы из своей «принципиальной позиции» по Тайваню. «Мы уже слышали о том, что в Литве, возможно, планируют построить завод по производству микропроцессоров и полупроводников с помощью тайваньских специалистов. Если эти планы стоимостью 2,5-3 млрд евро осуществятся, то такая победа окажется в разы больше потерь», – обнадеживает литовский экономист.

Грызут локти

Однако не все литовские политики разделяют подобный оптимизм – некоторые не могут скрыть растерянности. Президент Гитанас Науседа выразил «сожаление» недавними действиями китайских таможенников. «Я надеюсь, что правительство, взвесив ситуацию, подготовит компенсационные средства, которые помогут нашему бизнесу избежать тяжелых последствий», – сказал Науседа.

А министр экономики Аушрине Армонайте посоветовала воззвать за заступничеством к Евросоюзу. Сказано – сделано: министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис во всеуслышание заявил, что Вильнюс рассчитывает на поддержку других стран Евросоюза. «Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. Мы не можем ввести ответных санкций, потому что не имеем возможности вычеркнуть из таможенной системы то или иное китайское предприятие. Таможенные системы регулирует Еврокомиссия. Поэтому мы думаем, что в этот вопрос должны вмешаться европейские институты и представлять Литву», – заявил Ландсбергис.

Ряд литовских политиков, не ожидая заступничества Брюсселя, попытались сами организовать диалог с китайцами. Поскольку своего посла из Литвы Китай отозвал еще несколько месяцев назад, группа депутатов Сейма провела встречу с временным поверенным Цюй Байхуа. Литовские СМИ поспешили сообщить, что беседа состоялась «по взаимной инициативе». Во встрече участвовал бывший премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс (член местной Социал-демократической партии, ныне пребывающей в оппозиции). Он откровенно сказал, что сейчас ему очень горько. Буткявичюс напомнил, как занимая посты премьера и министра экономики, несколько раз посещал Китай, встречался с китайскими чиновниками, радея об упрочении двусторонних экономических отношений.

Тут стоит напомнить, что в 2013 году председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин принял решение возродить древний торговый маршрут, носивший название «Великого Шелкового пути». Для этого председатель Си предложил концепцию «Один пояс – один путь», состоящую из двух направлений: сухопутного – «Экономический пояс Шелкового пути» и водного – «Морской Шелковый путь XXI века». Для реализации задуманного необходимо было разработать и построить в разных странах сотни инфраструктурных объектов: железные дороги, автотрассы, электростанции и индустриальные парки.

Литва в период премьерства Буткявичюса (продолжавшегося с декабря 2012-го по декабрь 2016-го) проделала большую работу, чтобы включиться в проект «Шелкового пути» и урвать долю от транзитного китайского пирога. В те годы между двумя государствами был подписан ряд меморандумов, шел обмен официальными делегациями.

Но в 2018 году уже отставной на тот момент глава правительства Буткявичюс жаловался, что Литва недостаточно активно осваивает китайский транзит. Спустя же три года, в августе 2021-го, все и вовсе пошло прахом: в ответ на заявленное Вильнюсом намерение завести у себя официальное представительство Тайваня Поднебесная заявила, что «приостанавливает» грузовые поезда «Нового шелкового пути» в Европу, следующие через Литву. Заодно китайцы приостановили закупки древесины, зерна и молочной продукции литовского происхождения.

Тогда для успокоения населения власти Литвы заявили, что во взаимном литовско-китайском товарообороте, составившем в прошлом году 1,5 млрд евро (для сравнения: товарооборот РФ и Литвы в прошлом году составил 9 млрд евро), дескать, торговля в основном шла в одностороннем порядке: Китай продал Литве товары на 1,2 млрд, а Литва экспортировала товары на сумму 0,3 млрд евро. А раз так, Литва ничего особенного не теряет.

Если идти, так до конца!

Так или иначе, Литва пошла на принцип – и представительство Тайваня у себя открыла. Теперь надежда на то, что китайский транзит вернется и станет прирастать, окончательно исчезла.

Несомненно, особую досаду в Вильнюсе вызывает тот факт, что зарабатывать на китайском транзите будет соседняя Белоруссия, с которой Литва пребывает в состоянии острого конфликта. Ведь именно Белоруссию в Китае называют важной узловой платформой «Шелкового пути». В рамках этого пути двумя государствами изначально было запланировано около 90 совместных инвестиционных проектов. Еще в 2014 году министерство экономики Республики Беларусь подписало с министерством коммерции КНР протокол о сотрудничестве. И с этой поры Белоруссию можно считать полноправным участником «Шелкового пути».

Даже в кризисном 2020-м Белорусскими железными дорогами были перевезены более 550 тысяч контейнеров ДФЭ (двадцатифутового эквивалента) в рамках маршрута Китай – Европа – Китай. Причем данный объем контейнерных перевозок оказался в 1,6 раза выше уровня 2019 года. «Наша транспортная инфраструктура пользуется активным спросом в качестве надежного транзитного коридора», – сказал недавно Александр Лукашенко в ходе своего видеообращения, адресованного участникам Глобального саммита торговли услугами, прошедшего в Пекине с участием Си Цзиньпина.

По словам Лукашенко, с 2014 по 2020 год железнодорожные контейнерные перевозки по линии Китай – Европа – Китай через Белоруссию выросли аж в четырнадцать раз.

В общем, Литва лишилась не только возможности торговать с Китаем, но и литовского транзита. Но продолжает упорствовать – недавно с официальным визитом на Тайвань отправилась представительная делегация, состоящая из парламентариев всех стран Прибалтики. Со стороны Литвы делегацию возглавлял политик Матас Малдейкис (член правящей в стране партии «Союз отечества – Христианские демократы Литвы»). В какой-то момент он обратил внимание на твит главного редактора китайской газеты Global Times Ху Сицзина: тот охарактеризовал приезжих прибалтов как «низкопробных европейских политических актеров», которым президент Тайваня Цай Инвэнь оплатила поездку. В ответ Малдейкис, озлобившись, написал: «Си Цзиньпин посылает своих клоунов, чтобы напасть на нас. Мы должны называть Китай "Комедийной народной республикой"». Факт этого оскорбления не остался незамеченным мировыми СМИ.

Белорусский политолог Юрий Шевцов пишет, что история с исключением Литвы из таможенного реестра Китая любопытна дальнейшим развитием. «Будет ли Литва и ее субъекты хозяйствования исключены вообще из торговых обменов китайских субъектов хозяйствования по всему миру? Откуда еще китайцы вычеркнут Литву? Как это коснется обычных граждан Литвы? Растаможить они товары уже не могут и лично? А каких прав они лишатся в китайской экосистеме дальше?

Очень похоже на пилотное тестирование китайского глобального социального рейтинга. Литва – страна, мало связанная с Китаем. Любые издержки такого тестирования для Китая будут не особо важны. А если это вычеркивание малой страны из списка имеющих права на что-то стран в эпоху глобальных big dates окажется эффективным?» – задается вопросами Шевцов.

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