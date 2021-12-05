Опубликованы новые рендеры iPhone 14 Pro

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05.12.2021, 17:02, Новости дня
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Недавно в сети уже были опубликованы первые рендеры смартфона iPhone 14 Pro, выход которого по графику должен состояться осенью будущего года. Но в данном случае мы имеем дело с более качественным изображением, на котором можно разглядеть даже мелкие детали, отмечают эксперты.

На рендерах виден маленький вырез, сделанный на экране для фронтальной камеры. Ранее специалисты предполагали, что его размер будет заметно больше.

Также внешне заметна схожесть основной камеры с той, что использовалась во флагмане из нынешней тринадцатой линейки. Ожидается, что со временем в сити будет появляться все больше информации о новинках Apple будущего года. А пока эксперты напоминают об обещании производителя расстаться с идеей выпускать мини-версии смартфонов.



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