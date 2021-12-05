В РФ выходит смартфон Redmi 10

Как сообщают достоверные источники, новая модель смартфона Redmi 10, которую называют народной, уже получила сертификат на территории РФ и полностью готова к выходу на отечественный рынок.

Также в сети начала появляться достаточно полная информация о технических характеристиках нового мобильного гаджета.

На сегодня известно, что производитель предложит пользователям две основные конфигурации, различия между которыми будут состоять в соотношении объема оперативной и основной памяти. В первом случае речь идет о 4/64 Гб, во втором – о 4/128 Гб. На смартфонах предустановлена оперативная система Android 11 и фирменная оболочка. А вот поддержки сетей пятого поколения нет. Покупателям придется довольствоваться связью 4G.