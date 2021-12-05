 

Жена Лещенко снова будет выступать в Москве

05.12.2021, 16:46, Новости дня
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В субботу, 18 декабря, она выступит в московском ночном клубе Mutabor.

Скриншот: ra.co

Топольская станет частью ивента MASK. Это в Instagram подтвердили организаторы мероприятия.

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Публикация от Mutabor (@muta.bor)

Контекст:8 мая Топольская выступила в ночном клубе Mutabor в Москве. На странице фестиваля Horovod в Facebook отмечалось, что организаторами являются квир-объединения Popoff Kitchen (Москва) и Veselka (Киев). 

При этом одесский активист Сергей Стерненко и экс-нардеп Борислав Береза в Facebook спрашивали члена набсовета “Укрзалізниці” о концерте. По словам Стерненко и Березы, Лещенко никак не ответил, но забанил обоих в Facebook. “Жаль, мог бы и объяснить, почему его жена ездит развлекать оккупантов во время войны”, – отмечал Стерненко. 

С критикой в адрес Лещенко и Топольской выступили нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко и депутат Верховной Рады от “Батьківщини” Валентин Наливайченко. 

Топольская передала “привет всем ботофермам и хейтерам” 10 мая.

Лещенко 11 мая прокомментировал выступление жены. “Я свою жену поддерживаю, буду защищать от любых нападок и не позволю ее имя порочить. За те мероприятия, которые она делает ради популяризации Украины в мире, за то, что она бренд Украины подносит и является признанным в мире музыкальным исполнителем в стиле электронной музыки, не изменила гражданство, хотя было множество возможностей это сделать, она заслуживает самой широкой поддержки украинцев”, – сказал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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