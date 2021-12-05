Выполнение омовения, сбалансированный пост и никакой зависти: секреты естественной красоты мусульманок

Мусульманки редко выставляют свое лицо и волосы напоказ. Но это не значит, что они не заботятся о них. Просто эти женщины делают ставку на естественную красоту и не спешат прятать ее за несколькими слоями косметики. Секреты поддержания молодости мусульманки передают испокон веков. Красота – это не дорогие кремы и салонные процедуры, а правильный уход за кожей, сочетающийся с умиротворением. Как мусульманки ухаживают за собой? Расскажем в нашей статье.

Сивак

Сивак – это специальная щетка для чистки зубов, которую изготавливают из веток дерева арак. Считается, что ею в свое время пользовался сам пророк Мухаммед. Сивак не похож на привычные нам зубные щетки. Чтобы почистить зубы, веточку нужно немного понадкусывать. Тогда она распадется на волокна, напоминающие кисточку. Именно ими потом и чистят зубы.

Химические свойства древесины арака удаляют налет и загрязнения с эмали. А еще они эффективно уничтожают вредные бактерии. Сивак помогает предотвратить кариес и освежить дыхание. Его пользу для зубов подтверждают и исследования ученых.

Кайал для глаз

Мусульманки знамениты своими чарующими карими глазами. Чтобы подчеркнуть их красоту, женщины испокон веков подводят их кайалом. Так на Востоке называют разновидность подводки для глаз, которую изготовляют из стибнита и древесного угля. Его измельчают, смешивают с небольшим количеством воды, пока порошок не превратится в темную пудру. Кайал наносят на нижнее и верхнее веко, чтобы подчеркнуть выразительность взгляда.

В прошлом на Востоке им пользовались не только женщины, но и мужчины. Иногда подводку наносили даже детям. Зачем? Кайал помогал защитить глаза от бликов, которые появляются, если долго смотреть вдаль под палящим солнцем. Сегодня подводка используется в декоративных целях. А еще женщины наносят кайал, чтобы стимулировать рост ресниц.

Хна

Хну на Востоке традиционно используют для украшения тела. Из ее порошка готовят пасту, которую затем кисточкой аккуратно наносят на кожу рук и лица. Испокон веков мусульманские женщины наносили хну на волосы и брови, чтобы придать им более яркий оттенок. Ее используют и в лечебных целях, например покрывают ею ногти, чтобы ускорить их рост.

Оливковое масло

Для мусульман олива – это благословенное дерево. Поэтому неудивительно, что на Востоке уже много веков ее масло используют для сохранения красоты и здоровья. Его принимают внутрь, чтобы улучшить пищеварение и укрепить сердце. А мусульманки активно используют масло в косметических целях. Его наносят на кожу и волосы, чтобы наполнить их антиоксидантами. Оливковое масло защищает их от воспаления и помогает отсрочить старение.

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Мед

О полезных свойства меда говорится в самом Коране. Там его называют природным лекарством для человека. Целитель пророка Мухаммеда говорил, что его употребление может излечить людей. Мусульманки знают об этом, поэтому используют мед не только в качестве полезной пищевой добавки. Его добавляют в косметические маски для волос, лица и ногтей. Мед помогает снять воспаление и наполняет кожу полезными антиоксидантами, что тоже замедляет ее старение.

Выполнение омовения

Омовение считается обязательным для мусульман перед каждой молитвой. Это не только помогает им очистить свои мысли от греховных помыслов. Омовение несет в себе не только духовную, но и практическую функцию. Умывание лица чистой водой в целом хорошо сказывается на здоровье кожи. Она становится более увлажненной и сияющей. Это подтверждают и исследования ученых из Австрии. Они доказали, что регулярное омовение питает клетки кожи, особенно в центре лба, а также на руках и ногах.

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Больше улыбок

Естественная красота невозможна без искренней улыбки. Звучит банально, но это на самом деле так. Улыбка преображает лицо и подчеркивает красоту человека. А еще она помогает улучшить ментальное здоровье. Когда мы улыбаемся, мы поддерживаем мышцы лица в тонусе, что предотвращает их преждевременное старение. Улыбка делает нас счастливее, а это хорошо сказывается и на нашей красоте.

Сбалансированный пост

Женщины часто садятся на диеты, чтобы похудеть. Мусульманкам они не нужны, потому что они придерживаются сбалансированных постов. В исламе им следуют, чтобы поддерживать духовную связь с Аллахом. Но сам пост во многом полезен и для здоровья. Так, умеренное сокращение пищи помогает выводить токсины из организма. Придерживаясь поста, женщины снижают уровень жиров в рационе. А еще их пищеварительная система отдыхает от нагрузок.

Отказ от переедания

Ислам учит избегать любых излишков. Это касается и того, что мы едим каждый день. Чревоугодие не поощряется, поэтому мусульманки избегают переедания. И это хорошо сказывается на их фигуре. Они реже набирают лишний вес. Правильное и умеренное питание благотворно влияет и на здоровье кожи.

Никакой зависти

Красота – это не только здоровая кожа и волосы. Ее истинный смысл кроется в той энергии, которую вы излучаете, общаясь с другими людьми. Поэтому мусульманки уделяют много внимания и своему внутреннему состоянию. Нельзя быть красивой, если изнутри вас переполняет гордыня и зависть. Только чистое и доброе сердце может помочь вам выглядеть красиво.

Зависть, гордыня, злорадство – это те качества, которые осуждаются в исламе. Они заставляют нас выглядеть угрюмыми и злыми, что едва ли украсит любую женщину. Если мусульманка живет своей завистью, она теряет естественное сияние, идущее из глубин ее души. Поэтому так важно помнить не только о косметических процедурах, но и своем ментальном здоровье.