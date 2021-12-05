 

При обрушении здания в Туве погиб один человек

05.12.2021, 16:20, Новости дня
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Прокуратура начала проверку по факту обрушения неэксплуатируемого здания в Республике Тыва, в результате чего, один человек погиб, еще один находится под завалами, сообщили в пресс-службе ведомства.

«5 декабря 2021 года в города Ак-Довурак Барун-Хемчикского района при демонтаже здания бывшего комбината «Туваасбест» произошло обрушение здания. Под завалы попали два работника ООО «Стройком», один из которых скончался. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению и извлечению второго работника. По поручению прокурора республики прокуратурой Барун-Хемчикского района организована проверка в сфере соблюдения трудового законодательства при проведении указанных работ», – передает ТАСС сообщение.

Уточняется, что, по предварительным данным, 13-этажное здание цеха обогащения рядовых руд, находящееся на территории бывшего ООО «Тываасбест», обрушилось во время проведения демонтажных работ. Доследственную проверку начал и Следственный комитет.

В пресс-службе ГУ МЧС по республике ранее сообщили, что один из рабочих был извлечен из-под завалов без признаков жизни, поиски второго продолжаются. Позднее глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что мужчина, которого извлекли из-под обломков, находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что одна стена и перекрытия обрушились в реконструируемой филармонии в центре Симферополя.



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