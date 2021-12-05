В Анкаре рассказали о сотрудничестве с Москвой в вопросе создания турецкого истребителя

Турция и РФ активно сотрудничают в сфере оборонной промышленности, включая вопрос создания турецкого истребителя TF-X, сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью газете «Миллиет».

«В наших переговорах с Российской Федерацией много пунктов сотрудничества, они включают в себя некоторые вопросы, связанные (с созданием) национальных боевых самолетов (TF-X). Поскольку национальный реактивный самолет TF-X выйдет из ангара в 2023 году, существует выбранный нами тип двигателя, и есть определенные системы. Но со временем будет поэтапный процесс замены, разработки, обновления и локализации определенных систем. В ходе этого процесса также могут состояться переговоры с российской стороной о конкретных системах локализации. Сейчас речь идет не о таком большом числе деталей», – приводит его слова ТАСС.

Также он рассказал, что Турция рассчитывает, что эффективность разрабатываемых Анкарой систем ПВО Siper будет схожа или даже превосходить российские зенитные ракетные системы С-400.

«У системы ПВО Siper есть конечная версия, и мы движемся к ней поэтапно <…> Конечная версия ПВО Siper будет намного лучше, и, как мы уже говорили, мы будем двигаться (по эффективности) к системе С-400 или даже более эффективной», – сообщил Демир.

Ранее сообщалось, что РФ и Турция ведут консультации относительно программы по созданию новейшего турецкого истребителя 5-го поколения, помимо этого, Су-35 является потенциальным продуктом для продвижения в Турции.