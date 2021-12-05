Xiaomi обещает продавать смартфоны Mix 4 на 200 долларов дешевле

Компания Xiaomi официально сообщила о снижении розничных цен на флагманские версии смартфонов Mix 4 во время презентационного периода. Скидка составит 200 американских долларов, утверждают представители разработчика.

Также сообщается, что данные устройства созданы на однокристальной системе Snapdragon 8 Gen1. В базовом варианте смартфон получит 8 Гб оперативной и 128 Гб основной памяти. Этот гаджет можно будет купить за 580 американских долларов, тогда как обычная рекомендованная производителем цена составляет 770 «зеленых».

Фронтальная камера здесь установлена под экраном, размер которого по диагонали составляет 6,67 дюйма. Емкость аккумуляторной батареи – 4500 мАч. Компания предлагает беспроводной зарядное устройство мощностью 50 Вт либо проводное на 120 Вт.