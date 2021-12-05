 

Компания Huawei выпустит ноутбук с процессором Kirin 9006C

05.12.2021, 16:18, Новости дня
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Конструкция, основанная на процессоре Kirin 9006C, а также две операционные системы. Эти новости касаются ноутбука, который вскоре представит китайский производитель электроники Huawei.

Эксперты отмечают, что указанный процессор создан для архитектуры Arm. Ноутбук получит экран средних размеров – на 14 дюймов по диагонали. Картинка на дисплее отображается в стандарте качества 2 К или 2160 на 1440 пикселей. При этом пользователь сможет также вывести изображение на отдельный монитор, что улучшит работу с графикой или запуск видеоигр.

Kirin 9006C создан по техпроцессу 5 нм. Оперативная память – 8 Гб. Будут предложены на выбор накопители на 256 или 512 Гб. Емкость аккумулятора составляет 5600 мАч. Вес ноутбука – 1,45 кг.



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