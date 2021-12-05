 

Малышева рассказала, опасен ли штамм «Омикрон» для переболевших COVID-19

05.12.2021, 16:06, Разное
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Врач-терапевт Елена Малышева рассказала, опасен ли штамм «Омикрон» для тех, кто уже переболел COVID-19 или сделал прививку. По словам теледоктора, люди, перенесшие болезнь, защищены в большей степени.
У вакцинированных от COVID-19 иммунитет формируется только к шипам коронавируса – так называемым спайк-белкам. Это очень важно, но уровень антител может оказаться недостаточным. Если говорить о переболевших, то у них имеется защита против белков мембраны, спайк-белков, против внутренней части инфекции. В связи с этим они могут чувствовать себя более спокойно.

В то же время переболевшим необходимо действительно убедиться в наличии антител путем сдачи анализа. Если их нет, то важно как можно быстрее привиться.

Источник: gazeta.a42.ru



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