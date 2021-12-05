Малышева рассказала, опасен ли штамм «Омикрон» для переболевших COVID-19

Врач-терапевт Елена Малышева рассказала, опасен ли штамм «Омикрон» для тех, кто уже переболел COVID-19 или сделал прививку. По словам теледоктора, люди, перенесшие болезнь, защищены в большей степени.

У вакцинированных от COVID-19 иммунитет формируется только к шипам коронавируса – так называемым спайк-белкам. Это очень важно, но уровень антител может оказаться недостаточным. Если говорить о переболевших, то у них имеется защита против белков мембраны, спайк-белков, против внутренней части инфекции. В связи с этим они могут чувствовать себя более спокойно.

В то же время переболевшим необходимо действительно убедиться в наличии антител путем сдачи анализа. Если их нет, то важно как можно быстрее привиться.

Источник: gazeta.a42.ru