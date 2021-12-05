 

Саакашвили в тюрьме неправильно прописали препарат, используемый для лечения психоза – врач

05.12.2021, 16:02, Новости дня
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Глава “Эмпатии” отметила, что экс-главе Грузии неправильно прописали один из нейролептиков, используемых для лечения психоза. Однако, по ее словам, у Саакашвили сейчас нет психоза.

По словам Джишкариани, этот препарат фигурирует в медицинской карте 12-го учреждения Рустави, а также в медицинской документации Горийской больницы. Также была запрошена информация из 18-го медицинского учреждения, чтобы врачи были проинформированы о дозировке препарата.

Врач отметила, что Саакашвили не осматривал психиатр в Горийской больнице, поэтому его перевели из 18-го учреждения.

Джишкариани подчеркнула, что выяснять, было ли это сделано намеренно или нет, вероятно, придется в Европейском суде. При этом она добавила, что в любом случае “неадекватное применение психотропных препаратов в пенитенциарном учреждении расценивается как фармакологические пытки”.

По ее словам, группа экспертов напишет еще один отчет для отправки в Европейский суд.

Психиатр говорит, что на данном этапе перевод Саакашвили в тюрьму противоречит всем установленным ему диагнозам. По его словам, Саакашвили необходимо два-три месяца лечения и дальнейшая реабилитация.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, в июле 2017 года потерял его, но в мае 2019-го президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – “для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации”. Экс-президента привезли в Гори в ночь на 20 ноября. В тот же день он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

29 ноября впервые после задержания и голодовки Саакашвили выступил в суде в Тбилиси по делу о разгоне акции протеста в 2007 году. Он заявил, что не признает грузинскую прокуратуру и юстицию, назвал свое задержание пленом и объяснил возвращение в Грузию любовью к стране. Часть выступления политик произнес на украинском языке, обращаясь к гражданам Украины. У здания суда состоялась акция протеста, между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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