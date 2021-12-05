В Польше задержали еще двух украинцев за пособничество нелегальным мигрантам

За прошлые сутки на границе Польши с Беларусью было зафиксировано 43 попытки незаконного пересечения границы, вынесено семь постановлений о высылке с территории Польши.

“За пособничество [мигрантам] задержаны двое граждан Украины”, – сообщили пограничники.

W sobot * 04.12 na granicy odnotowano 43 próby jej nielegalnego przekroczenia #FunkcjonariuszeSG wydali 7 postanowie * o opuszczeniu terytorium RP.

Za pomocnictwo zatrzymano 2 ob.Ukrainy.

Na odcinku ochranianym przez PSG w Dubiczach Cerkiewnych grupa 30 os. szturmowa * a granic * . pic.twitter.com/iuw1ELoAcj

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) December 5, 2021

О задержании еще двух украинцев пограничная служба сообщала накануне.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные переговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов “в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси”, однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.

В конце ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину и заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

В то же время польские пограничники по-прежнему ежедневно сообщают о попытках нелегального пересечения границы.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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