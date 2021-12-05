“Невероятно красивые девочки”. Ани Лорак умилила сеть новогодним фото с дочерью

“А у нас дома уже праздничное настроение. Нашему Тоше сегодня исполнился годик и месяц. Поэтому решили украсить дом раньше”, – подписала она публикацию, а также поинтересовалась у подписчиков, поставили ли они уже елку, и какую выбрали на этот раз.

“Невероятно красивые девочки. Хороших выходных”, – написала v.popova.2003.

“Волшебные”, – прокомментировал пользователь your_poetic_flower.

“Такие милые, поздравляю! Мы еще не поставили елку!” – отреагировала puturidzelika.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива”, певица выпустила 12 ноября 2021 года.

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