Бахрома и блестки. Трендовые сумки на следующий год

2022 год обещает быть интересным в плане модных новинок. Так, в следующем сезоне модными будут сумки с необычными фактурами и броским декором. В этой статье мы расскажем, на какие трендовые сумочки стоит обратить внимание в грядущем году.

Блестки

Тренд на блестки успешно переходит из 2021-го в 2022 год. Блестящие сумочки лучше всего сочетать с чем-то простым, например с белой футболкой и джинсами.

Заметные логотипы

Логомания снова в моде. В 2022 году актуальны аксессуары с заметными логотипами. На сумке может быть как один (очень крупный) логотип, так и россыпь маленьких лого, имитирующих причудливый принт.

Карамельно-коричневый

Этот теплый оттенок смотрится не так строго, как классический коричневый. Он освежит как лук с деловым костюмом, так и кэжуальный образ с белой футболкой и джинсами. Вместительная карамельно-коричневая сумка вполне может стать базовым предметом вашего гардероба.

Рюши

Сумочки с рюшами были на пике популярности в 80-е. Сейчас они снова вернулись в список горячих трендов. Выбирайте модели из мягкой кожи.

Бахрома

В 2022-м будут актуальны аксессуары с этим декоративным элементом. Чтобы сделать образ еще интереснее, выбирайте сумочки с асимметричным дизайном. Не менее хороша и ультрадлинная бахрома.

С переплетами и стежками

В 2022-м будут в тренде сумочки с заметными стежками и переплетами. Эта, казалось бы, незаметная деталь придает аксессуару совершенно новый вид, особенно если цвет стежков контрастирует с сумочкой. Не менее хороши и переплеты, которые делают изделие более фактурным.

Сумка-ведро

Сумка-ведро снова в моде. Дизайнеры первой величины представили в своих коллекциях каркасные аксессуары, которые так непохожи на популярные вот уже несколько сезонов мягкие бескаркасные сумочки. Сумка-ведро – оптимальный выбор как для дневных, так и для вечерних выходов.

Плетеные тоуты

Вместительная сумка-тоут – настоящая находка для модниц, которые все свое носят с собой. В 2022-м актуальны плетеные тоуты. Они смотрятся интересно за счет своей фактуры и прекрасно вписываются в расслабленный повседневный лук.