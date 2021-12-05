Платье с вырезом, туфли на шпильке и свитер с лампочками: что не стоит надевать на новогодний корпоратив и как выбрать правильный образ

Новогодняя корпоративная вечеринка является непростым испытанием для женщин. С одной стороны, хочется выглядеть нарядно, но не хочется заслужить нелестную репутацию. Не идти же на корпоратив в обычном деловом костюме! Если вы прислушаетесь к нашим советам, у вас получится создать идеальный праздничный образ.

Забудьте о свитерах с лампочками

Новогодняя атрибутика не знает границ. Сейчас в продаже можно найти различные светящиеся свитера с оленями и сказочными героями. Также создают настроение новогодние колпаки, бенгальские огни, различная мишура.

Однако, если вы заявитесь на работу в светящемся свитере, коллеги посмотрят на вас с недоумением. В конце концов, это не детский утренник! Оставьте все эти атрибуты для домашней вечеринки с родственниками и друзьями.

Просто выберите скандинавский свитер нейтрального оттенка. Совместите его с черной мини-юбкой и черными плотными колготками. Этот милый образ является стильным и весьма оригинальным.

Скажете “нет” коктейльным платьям и шпилькам

Черные гипюровые платья с глубоким вырезом хороши для ночного клуба, а не для корпоратива. Коллеги могут неправильно трактовать ваш откровенный наряд, приклеив к вам ярлык женщины, ищущей приключений. Мы привыкли, что в коктейльных платьях и умопомрачительных туфлях на шпильке расхаживают беззаботные тусовщицы.

Поэтому сделайте свой выбор в пользу черного элегантного миди-платья с поясом и разрезами по бокам. Гламурный стиль навсегда остался в 90-х, не стоит к нему возвращаться. Лучше обратите свои взоры на сдержанную классику.

Выбирайте удобные вещи

Идеальным выбором для корпоративной вечеринки станет элегантная черная блуза и удобные брюки цвета металлик. С одной стороны, наряд приковывает к себе внимание. С другой стороны, вещи в этом образе не сковывают движений и не смущают.

Поэтому не выбирайте для вечеринки слишком тесные топы и платья, мешающие вам танцевать. Также скажете “нет” одежде с оголенной спиной или с бретелями, под которые не спрячешь бюстгальтер. Все, что доставляет вам дискомфорт при движении или оставляет чувство незащищенности, должно быть оставлено для другого повода.

Не изменяйте своим предпочтениям

Если вы любите носить брючные костюмы, нет нужды изменять своим принципам, являясь на праздник. Вы можете надеть черные атласные брюки-пакеты и белый топ с бахромой. В этом наряде вы будете чувствовать себя более уверенно, поэтому не заставляйте себя надевать цветочные платья с длинными рукавами или плиссированные юбки.

Также помните: детали образа многое решают. Это может быть красивая бижутерия, оригинальная заколка в волосах, золотые часы или клатч. Уделите немного больше внимания прическе и макияжу. И тогда даже самый обычный образ будет восприниматься как бесподобный.

Выбирайте одежду традиционных новогодних оттенков

Конечно, черное элегантное платье будет уместно на любой корпоративной вечеринке. Но иногда этот образ видится немного банальным. Если вы устали от черного и хотите создать своим нарядом особую атмосферу, предлагаем вам обратить свои взоры на одежду традиционных новогодних оттенков.

Например, на комбинацию красных брюк и зеленой полосатой рубашки. Образ будет смотреться более гармоничным, если вы отыщете верх с вкраплением красного. Также вы можете обратить внимание на бело-голубую одежду, украсив ее блестящими аксессуарами.