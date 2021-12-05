 

Озвучена новая версия появления штамма «омикрон»

05.12.2021, 15:36, Новости дня
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«Омикрон»-штамм мог появиться после передачи коронавируса от человека к животному, быстро адаптироваться и перейти обратно к людям, рассказал агентству Bloomberg сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.

«Мы все еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на «альфу», на «бету», то увидите, что мутации накапливались с течением времени», – цитирует РИА «Новости» Мойо. 

Специалист отметил, что быстрое распространение «омикрона» по миру вызывает беспокойство. По его словам, этот штамм накапливает собственный паттерн мутаций.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

Как сообщил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.



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