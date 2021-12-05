Объявлены победители всероссийского конкурса «Цифровой прорыв – 2021»

Завершился финал третьего сезона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв – 2021» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», 36 лучших команд разделили призовой фонд в размере 24 млн рублей.

«Крайне важно, что сейчас кейсы, которые вы решали, – это задачи, которые действительно нужны и реально будут реализованы. Хочу поблагодарить все организации, представившие свои конкурсные задания. Я успел поговорить с целым рядом компаний-заказчиков: когда они ставили на хакатон кейсы, которые их штатные программисты решали бы от полугода до года, то сами не очень верили, что их можно сделать за 48 часов, и теперь восхищаются и удивляются тому, что команды участников «Цифрового прорыва» реально смогли выполнить эту работу, и предложить неожиданные, уникальные, крайне интересные решения. Многие из заказчиков, дававших свои кейсы, уже в целом не скрывали, что заинтересованы в приглашении команд-участников «Цифрового прорыва» к полноценному сотрудничеству или трудоустройству к себе на работу», – выступил с приветственным словом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он поздравил всех участников конкурса и подчеркнул важность слаженной командной работы для достижения высоких результатов.

Кириенко также выразил слова благодарности Республике Татарстан и городу Иннополису за прием и гостеприимство, а также всем организаторам конкурса, которые создали все условия для эффективной работы участников. Он также отметил, что с каждым годом в «Цифровом прорыве» принимает участие все большее количество конкурсантов, и что для проекта нет ни возрастных, ни территориальных границ.

251 команда со всей РФ соревновалась в Иннополисе и 14 региональных ИТ-хабах, а также в онлайн-формате. 36 лучших команд разделили призовой фонд в размере 24 млн рублей. Также были присуждены 7 грантов от партнеров – суммарно более 2 млн рублей.

По итогам финального хакатона разработано 232 решения по предложенным 12 кейсовым задачам.