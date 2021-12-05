 

Объявлены победители всероссийского конкурса «Цифровой прорыв – 2021»

05.12.2021, 15:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Завершился финал третьего сезона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв – 2021» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», 36 лучших команд разделили призовой фонд в размере 24 млн рублей.

«Крайне важно, что сейчас кейсы, которые вы решали, – это задачи, которые действительно нужны и реально будут реализованы. Хочу поблагодарить все организации, представившие свои конкурсные задания. Я успел поговорить с целым рядом компаний-заказчиков: когда они ставили на хакатон кейсы, которые их штатные программисты решали бы от полугода до года, то сами не очень верили, что их можно сделать за 48 часов, и теперь восхищаются и удивляются тому, что команды участников «Цифрового прорыва» реально смогли выполнить эту работу, и предложить неожиданные, уникальные, крайне интересные решения. Многие из заказчиков, дававших свои кейсы, уже в целом не скрывали, что заинтересованы в приглашении команд-участников «Цифрового прорыва» к полноценному сотрудничеству или трудоустройству к себе на работу», – выступил с приветственным словом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. 

Он поздравил всех участников конкурса и подчеркнул важность слаженной командной работы для достижения высоких результатов.

Кириенко также выразил слова благодарности Республике Татарстан и городу Иннополису за прием и гостеприимство, а также всем организаторам конкурса, которые создали все условия для эффективной работы участников. Он также отметил, что с каждым годом в «Цифровом прорыве» принимает участие все большее количество конкурсантов, и что для проекта нет ни возрастных, ни территориальных границ.

251 команда со всей РФ соревновалась в Иннополисе и 14 региональных ИТ-хабах, а также в онлайн-формате. 36 лучших команд разделили призовой фонд в размере 24 млн рублей. Также были присуждены 7 грантов от партнеров – суммарно более 2 млн рублей. 

По итогам финального хакатона разработано 232 решения по предложенным 12 кейсовым задачам. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / В Млечном Пути до сих пор найдена только одна планета, очень похожая на Землю

17.07 / Боевики на Донбассе семь раз стреляли по позициям ВСУ. Ранены двое украинских военных

27.12 / Подаренную Лаврову украинскую икону могли вывезти с Донбасса через Россию

09.08 / Лукашенко сказал о первом иностранном визите после победы на выборах

10.10 / Коронавирусные рекорды фиксируют в мире и Украине, Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа. Главное за день

16.09 / Шевченко может возглавить сборную Турции по футболу – СМИ

22.11 / После игры с Россией у забившего два мяча сербского футболиста Йовича обнаружили COVID-19

08.11 / Перевод Саакашвили в тюремную больницу был необходим из-за его отказа от лечения – глава минюста Грузии

09.07 / На заседании ТКГ Украина обсудила прекращение огня и согласовала 13 участков для разминирования

04.08 / ВАКС отказал защите Чауса в отводе судьи, заседание об избрании меры пресечения продолжится – пресс-служба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика