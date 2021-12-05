Пушилин назвал число получивших гражданство РФ жителей ДНР

Число жителей самопровозглашенной ДНР, которые уже получили гражданство России, превышает 350 тыс., сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Количество (получивших гражданство РФ жителей ДНР – прим. ВЗГЛЯД) перевалило за 350 тыс., но получат все, я уверен», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что крымчане при въезде на Украину подвергаются преследованиям из-за наличия российских паспортов.

В июле замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что почти миллион граждан Украины в период с 2016 по 2020 год получили российское гражданство. Тем временем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочувствует людям, проживающим в Донбассе, которые были вынуждены получить российские паспорта.